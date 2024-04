Emploi des jeunes : les annonces fortes de Bassirou Diomaye Faye

À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message solennel à la nation. Dans son discours, il a mis en lumière les préoccupations majeures concernant l'emploi des jeunes. « Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays », a déclaré le chef de l'État. L'éducation, la formation aux métiers, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sont identifiés comme des défis majeurs à relever par le chef de l’Etat. Il a affirmé : « J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé ». Le président a également indiqué l'importance de « revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser », afin qu'ils soient plus adaptés aux exigences du marché du travail actuel. Pour encourager la création d'emplois, Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte « s'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État ». Il a ajouté : « Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie ». Enfin, le président a rappelé l'importance du rôle du secteur privé international, affirmant qu'il « aura son plein rôle à tenir » dans la dynamisation de l'économie sénégalaise.