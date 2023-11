Émigration irrégulière : Encore une mauvaise nouvelle pour les candidats

Une mauvaise nouvelle pour les candidats à l'émigration irrégulière. Après Le Salvador qui a récemment imposé aux passagers en provenance d’Afrique ou d’Inde des frais de 1 000 dollars, dans le but apparent de freiner la migration vers les États-Unis via ce pays d’Amérique centrale, c’est au tour de l’Union européenne de durcir le ton pour freiner l’afflux inédit de migrants. Selon Rfm, l’Italie va déporter des sans-papiers sauvés en mer vers l’Albanie, un des pays les plus pauvres d'Europe, avec la construction de deux centres d’accueil dans ce pays par l’Italie elle-même. Les deux centres vont permettre de mener rapidement les procédures de traitement des demandes d’asile ou d’éventuels rapatriements. L'Italie justifie cet accord signé avec l'Albanie par un manque de soutien de la part de l'Union européenne, face aux vagues de migrants qui déferlent sur ses côtes. Cependant, les autorités italiennes renseignent que les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables ne sont pas concernés par cet accord. A préciser qu'au moment où l’Italie signait cet accord avec l'Albanie, la France annonçait hier la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux sans-papiers. Ces derniers sont désormais pris en charge gratuitement uniquement en cas d'urgence, rapportent nos confrères. Une décision qui risque de réduire le panier de soins accordés à quelque 400 000 bénéficiaires sans-papiers.