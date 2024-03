Émigration clandestine : film du drame de Saint-Louis, un rescapé raconte

Malgré la désillusion, Ousmane Mankare peut s’estimer chanceux. Il fait partie des rescapés du chavirement d’une embarcation au large de Saint-Louis. Le dernier bilan (provisoire) fait état de 26 morts sur plus de 300 passagers dont la majeure partie est portée disparue. Repris par L’Observateur, le rescapé déroule le film de l’horreur : « C’est au moment où le capitaine de la pirogue tentait de gagner la berge que celle-ci a heurté violemment un banc. L’embarcation a tangué à bâbord. Les autres passagers se situant à tribord sont venus entrer brusquement en contact avec les passagers qui se trouvés (du côté opposé). Cela a entraîné la chute de nombreux passagers dans une zone assez agitée et profonde de l’océan. » Il ajoute : « Avant que l’incident ne se produise, il y avait une petite pirogue venue à notre secours. C’est à travers cette pirogue que les dames qui étaient dans la grande ont pu regagner la berge. L’embarcation était surchargée. Comme vous pouvez le voir, j’ai les pieds complètement enflés car nous sommes restés très longtemps dans une même position. » Mankare, qui s’est confié au Premier ministre Amadou Ba, au chevet des rescapés hier jeudi, explique comment il a tenté l’aventure. « J’ai vu les gens partir, et j’ai voulu aussi partir comme eux. J’étais plus mû par la curiosité qu’autre chose. » D’ailleurs, retient-il, « si c’était à refaire, je ne tenterait plus cette aventure. » Le rescapé ne dispose plus que d’un ensemble jogging et d’une serviette que lui ont remis les secours.