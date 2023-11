Emigration clandestine : Une pirogue avec 83 personnes a débarqué en Espagne ce vendredi

Les pirogues continuent de quitter les cotes sénégalaises en direction de l’Espagne, malgré les risques encourues et les chiffres incroyables sur le nombre total de décès. Ce vendredi, une nouvelle pirogue a débarqué dans les îles Canaries, en Espagne. Cette pirogue sénégalaise comptait 83 personnes à son bord, dont 2 enfants et une femme. La pirogue a été intercepté en mer, près des côtes espagnoles, par un navire espagnol. Tous les passagers ont ensuite été débarqués à Hierro, ville espagnole. Chaque jour, plusieurs pirogues, en provenance du Sénégal ou de la Gambie, sont intercepté par des navires ou les garde-côtes espagnols. Ces jeunes, avec désormais plus en plus de femmes qui tentent l’aventure, cherchent une vie meilleure en Espagne au péril de leur vie.