Emigration clandestine : Les nouvelles recommandations de Macky Sall au gouvernement

Le Sénégal renoue avec le phénomène de l’émigration clandestine. Plusieurs jeunes ont perdu la vie, des blessés et des rapatriements sont également annoncés. De quoi inquiéter le président de la République qui fait de nouvelles recommandations au gouvernement. En conseil des ministres ce mercredi, le Président de la République s’est d’abord incliné devant la mémoire des personnes décédées, suite aux récents accidents relevés en mer et a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, en cette douloureuse circonstance. Dans ce contexte, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement d’intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ. Macky Sall a demandé également le déploiement de l’ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes à travers le renforcement des actions publiques multisectorielles de lutte contre l’émigration clandestine.