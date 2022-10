Emigration clandestine : La gendarmerie déjoue une nouvelle tentative, 4 convoyeurs présentés au procureur de Thiès

La gendarmerie nationale a encore brisé le rêve des candidats à l'émigration irrégulière. Cette fois-ci c'est à Kayar où les hommes du Lieutenant-Colonel Alioune Diop, commandant de la Légion Centre-Ouest ont mis fin à leur voyage par la mer pour regagner l'Europe . Selon des informations exclusives de Seneweb, une vingtaine de candidats ont été interpellés puis libérés. Toutefois, les convoyeurs arrêtés ont été présentés au procureur de Thiès . Détails ! Rien ne freine les convoyeurs. Malgré les drames, ils continuent de convoyer des candidats à l'émigration. Aujourd'hui plus qu'hier, les jeunes sont plus déterminés à rallier l'Europe au péril de leur vie. "Barça ou Barsax" («Aller à Barcelone ou mourir»), est toujours en vogue. Leur ardeur n'émousse pas aussi la détermination de la gendarmerie qui ne laisse aucune chance à ces migrants clandestins. La preuve, les hommes en bleu ont renforcé le dispositif de surveillance au niveau des zones de départ. Cette option a payé puisque les éléments de la Légion Centre-Ouest ont encore démantelé un réseau de trafiquants de migrants selon des informations de Seneweb. Les gendarmes de la Section de Recherches ( SR) et leurs collègues de la brigade de Kayar ont stoppé une embarcation qui s'apprêtait à prendre le large direction l'Europe. Chacun avait payé 300 000 francs cfa Cette embarcation devrait transporter 20 candidats à l'émigration irrégulière. Chacun avait versé 300 000 francs cfa pour rallier l'Europe. Ils ont été regroupés dans une maison à Kayar avant leur embarcation. Kayar: La descente musclée de la gendarmerie Mais la gendarmerie a réussi à briser le rêve de ces migrants. Suite à l'exploitation d'un renseignement, les pandores de la SR de Thiès et ceux de Kayar ont effectué une descente nocturne dans la concession où étaient logés les candidats. Lourdement armés, les pandores ont défoncé le portail pour accéder à l'intérieur. Pris de peur, certains ont escaladé le mur pour s'échapper. Mais c'était peine perdue ! Et pour cause, les gendarmes avaient déjà quadrillé les alentours de cette maison. D'autres migrants se sont réfugiés dans la salle de bain d'après nos informateurs. Au bout du compte, tous les occupants de ce domicile ont été interpellés avant d'être acheminés à la brigade de Kayar. Après leur audition, ils ont été libérés4 convoyeurs présentés au procureur de Thiès Suite à d'intenses investigations, la gendarmerie a mis la main sur quatre convoyeurs. Ces derniers ont été conduits à la Section de Recherches de Thiès. Au terme de l'enquête, le cerveau Mamadou Fall et ses trois compères ont été présentés, la semaine dernière, au procureur près le Tribunal de Grande Instance de Thiès. Ces quatre convoyeurs sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants d'après des sources de Seneweb proches du parquet.