Emigration clandestine : « Ce drame ne se règle pas par des slogans électoraux », A Tine

275 jeunes de Bargny périssent en mer, dont sept membres d’une même famille, tous les quartiers de la commune touchés, un père de famille perd trois de ses enfants, pour ne citer que les infos livrées ce jeudi 9 novembre par le quotidien Le Témoin. Le drame de l’émigration clandestine provoque un deuil brutal. Chaque jour qui passe avec son lot de morts indénombrable. Les départs et les morts pour l’Europe s’enchaînent en une cadence macabre dans une indifférence totale. Et, c’est dans ce méli-mélo que Alioune Tine, sur X jeudi, propose sa stratégie pour arrêter soupirs et sanglots des Sénégalais. « Il faut ouvrir les yeux sur les effets tragiques de la peur de basculer dans l’indignité qui transforme l’Océan Atlantique en tombeau de la dignité humaine, pour reprendre cette forte métaphore du Pape. Ce drame ne se règle pas par des slogans électoraux mais par des Assises », martèle le Président fondateur de Afrika Jomcenter.