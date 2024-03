Emigration clandestine: 53 personnes dont 12 Gambiens, deux Guinéens et un Malien interpelées à Thiès

Plusieurs candidats à l’émigration irrégulière ont été interpelés par la légion de gendarmerie de Thiès. Selon la Rts, il s’agit de 53 personnes dont 12 Gambiens, deux Guinéens et un Malien. Cette action entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants. Les gendarmes ont réussi ce coup de filet, entre Mboro et Nianing, selon le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, le chef de la Divcom. La gendarmerie nationale appelle à plus de vigilance et de collaboration en cette période électorale, pour mieux lutter contre ce fléau qui touche la jeunesse. La Thiès, commandée par le lieutenant-colonel Alioune Diop, a interpelé 53 candidats à l’émigration irrégulière, dont 12 Gambiens, deux Guinéens et un Malien.