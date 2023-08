Émigration clandestine : 44 candidats interceptés par la gendarmerie de Sangalkam

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, la gendarmerie mène des opérations de veille et d'alerte sur l'ensemble du territoire national.

32 Gambiens, 2 Libériens et un convoyeur arrêtés

C'est ainsi que 44 candidats ont été interpellés par la brigade de Sangalkam, dans la journée du 14 août 2023, selon un communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom.

"Ils ont été appréhendés dans un verger situé à keur Ndiaye Lo, où ils préparaient leur voyage. Parmi eux, 32 Gambiens et 2 Libériens et un organisateur", renseigne la même note transmise à Seneweb