Emigration : 71 candidats interpellés à Saint-Louis, 115 débarquent aux Îles Canaries

Le phénomène de l’émigration clandestine a repris activement au Sénégal. Ce jeudi, des migrants sénégalais ont débarqué aux Îles Canaries. Egalement à Saint-Louis, plus de 70 candidats ont été interpellés. Le phénomène de l’émigration irrégulière ne baisse pas. Hier dans la matinée, une pirogue a débarqué aux Îles Canaries avec à son bord 115 migrants clandestins dont des Sénégalais. Selon les sources locales, il y avait des enfants et des femmes dans l’embarcation. Egalement à Saint-Louis, ce sont 71 candidats au voyage clandestin qui ont été interpellés à « Bountou Ndour » dans la nuit du jeudi au vendredi aux enivrons d’une heure du matin. C’est lors d’une opération combinée entre la police, les éléments de la base navale et de la section des Recherches de Saint-Louis. Lors des opérations, 2 moteurs hors-bord ont été saisis, 2550 litres de carburant, 20 paquets d’eau de sachets de 400 ml, une bombonne de gaz entres autres.