Emeutes de juin : le secteur des transports a perdu près de 2 milliards FCFA

Le Bureau de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) déplore le saccage de stations-services, de banques, de grandes surfaces… lors des évènements des 1er, 2 et 3 juin 2023. Dans une résolution, Abdoulaye Sow, président de la Cciad, et ses collègues ont énergétiquement dénoncé ces actes qui ont coûté la vie à plus d’une dizaine de personnes. M. Sow, par ailleurs président de l’Union des chambres de commerce considère qu’il est «inadmissible qu’au Sénégal, pays de dialogue, de cousinage à plaisanterie, où les croyants vivent en parfaite harmonie, on en arrive à tant de violence, de destruction d’édifices publics et privés». Sur ce chapitre, rappelle-t-il repris par Le Quotidien, le secteur privé sénégalais, dans sa globalité, a payé un lourd tribut lors de ces jours de manifestation. En effet, selon les statistiques fournies par la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal (Fnts), dirigée par le vice-président Mbargou Badiane, dans le secteur des transports les pertes s’élèvent à 1 milliard 869 millions 900 mille francs Cfa. Il s’agit là, des pertes cumulées durant 72 heures de paralysie dans le transport de marchandises en conteneur, le transport de marchandises vraquier, les camions bennes, le transport urbain, le transport interurbain, les taxis et les véhicules «7 places».