Émeutes au Sénégal : Le collectif "Parlons tourisme" monte au créneau

Le Collectif parlons tourisme a voulu observer la situation, en prenant du recul, avant de s'adresser au peuple sénégalais, ses représentants et aux acteurs du tourisme. Le Collectif parlons tourisme, rappelle, que le tourisme sénégalais a vécu une décennie très trouble qui l'a affecté négativement. Partant de l'épidémie Ebola, la Covid 19, et pour la première fois, des troubles politiques ayant occasionnée des émeutes d'une rare violence, et qui ont fini par installer la peur totale sur nos marchés émetteurs. Or, le tourisme est un facteur de paix, de cohésion sociale, de respect, de fraternité et de solidarité. Le Collectif parlons tourisme, comdamne toutes formes de violences d'ou qu'elles viennent et lance un appel à la retenu et à la raison. Le Collectif parlons tourisme, dirigé par d'imminentes personnalités experts, acteurs et étudiants du tourisme rappelle au gouvernement du Sénégal, que le secteur du tourisme ne saurait être l'agneau du sacrifice, de cette tension politique, où l'image de la destination Sénégal a pris un sacré coup que nous devons redorer au plus vite. Le Collectif parlons tourisme a remarqué que dans les termes de références du dialogue national, le tourisme n'y figure pas. Et nous osons croire, que c'est une omission, car la transversalité du tourisme ne souffre d'aucun doute. Dès lors, nous demandons que le tourisme soit intégré parmi les priorités du gouvernement. Le Collectif parlons tourisme, déplore également un fait surprenant, unique et exclusif dans la gouvernance du secteur du tourisme. Tous les postes clés de responsabilité sont entre les mains de politiques, politiciens, qui n'ont rien a voir avec le tourisme. Est-ce une coïncidence ? Ou est-ce que cela est fait à dessein ! Pour que le tourisme et les transports aériens ne se développent à travers des compétences et de l'expertise de ceux et celles qui sont diplômés du secteur. Le collectif parlons tourisme s'indigne et rappelle que cette situation n'est pas sans conséquences sur nos résultats et sur le devenir du tourisme, et des transports aériens. Ainsi le collectif parlons tourisme, interpelle le gouvernement pour qu'il y ait un équilibre au niveau des attributs des ressources humaines et des responsabilités, une équité et une justice, et que le bon sens nous aide à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Enfin, le Collectif parlons tourisme propose au gouvernement, un nouveau pacte pour le tourisme. afin de poser les bases d’un système de promotion du tourisme plus adéquat, avec une offre touristique et des contenus de communication plus proches des besoins des touristes. Nous préconisons des financements à taux zéro pour les jeunes entreprises et jeunes diplômés du tourisme, pour plus de motivations et de moyens pour assurer la promotion de la destination Sénégal. Enfin, le Collectif parlons tourisme souhaité initier une caravane de la paix avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour relancer le tourisme intérieur avec des offres subventionnées et accessibles pour dégripper la machine de la consommation touristique. Le Collectif parlons tourisme