Emeutes à L’UCAD : Le message des travailleurs du COUD aux autorités

Dans un communiqué de la direction du COUD, les travailleurs dénoncent les attaques du personnel lors des émeutes de la semaine dernière : « Suite aux violentes manifestations qui se sont déroulées le 1er juin 2023 dans le pays et particulièrement au sein du campus social, les amicales des cadres, des jeunes et des femmes du COUD s’inclinent devant la mémoire des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. En effet, les amicales du COUD condamnent fermement cette violence inqualifiable et ces attaques des édifices de la direction du coud, des bureaux des agents, des bus de transport du personnel et des biens personnels des agents. Ainsi, les amicales du COUD dénoncent ces actes barbares et demandent à l’Etat, garant des libertés individuelles et collectives de prendre ses responsabilités, d’assurer la sécurité des travailleurs et de leurs biens et d’identifier les auteurs de ces actes afin de prendre les sanctions appropriées », informe le communiqué Par ailleurs, elles se solidarisent avec la direction du COUD et expriment leur indignation tout en témoignant leur compassion face à ces attaques inouïes dont le COUD a été victime. Avant d’ajouter « En ces moments difficiles, les amicales demandent à l’Etat d’accompagner le COUD et les agents impactés par les manifestations. Enfin, elles lancent un appel au calme et manifestent leur engagement à accompagner la direction pour un retour au calme dans les universités et au COUD »