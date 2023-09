Élections 2024 : Le Ps et la Ld s'engage pour une victoire d'Amadou Ba

Jusque-là muets, les alliés de l’Alliance pour la République (Apr) se sont signalés, ce samedi, à propos de la désignation du Premier ministre Amadou Ba, comme candidat de la majorité présidentielle à l’élection du 25 février prochain. C’est le cas du Parti socialiste (Ps) et de la Ligue démocratique (Ld) qui se sont tous engagés à soutenir le candidat choisi par Macky Sall, après que l’Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse a déjà exprimé son accord. D’ailleurs, le bureau politique du parti dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye a appelé toutes les composantes de Benno à faire preuve d’«unité et de cohésion » autour d’Amadou Ba. « Nous avons évoqué plusieurs questions au cours de cette réunion, l’obligation et l’exigence d’unité, de solidarité et de cohésion de toutes les composantes de Benno Bokk Yaakaar surtout », a déclaré le député Abdoulaye Wilane, porte-parole du Ps. Ledit parti a demandé à ses coordinations d’organiser, partout dans le pays, des réunions de restitution de la réunion du bureau politique et de manifester leur « engagement » à soutenir la candidature d’Amadou Ba. Selon le parlementaire, ces réunions de restitution ont pour objectif de faire comprendre à tout le monde que le Ps reste fidèle à la parole donnée et à l’engagement pris d’accompagner le Premier ministre à l’élection présidentielle au nom de la majorité. Appréciant le choix porté sur le Premier ministre, le secrétariat permanent élargi de la Ligue démocratique (Ld) a, de son côté, marqué son accord avec cette candidature. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le porte-parole, Moussa Sarr. A l’en croire, la LD invite le candidat de BBY à faire usage de ses « qualités », sa « grande capacité d’écoute » et son « ouverture » notamment, pour ‘’triompher’’ de ses adversaires en 2024. Ce parti de gauche dit avoir misé sur le Premier ministre dans le but d’aider à « préserver la stabilité du pays, la République et ses valeurs ».