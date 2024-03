Election présidentielle au Sénégal : l'Union africaine va déployer une mission d'observation à Dakar

Le Président de la commission de l'union africaine, S.E Moussa Faki Mahamat, exprime sa satisfaction quant à la résolution pacifique de la crise institutionnelle au Sénégal. Saluant la décision judicieuse du président Macky Sall d'organiser l'élection présidentielle le 24 Mars 2024, avant la fin de son mandat le 2 Avril 2024, le président souligne la robustesse de la démocratie sénégalaise, une source de fierté pour l'Afrique. "Cette décision sage reflète l'enracinement et la résilience de la démocratie au Sénégal dont l'Afrique a toujours té fière", peut-on lire dans un communiqué. S.E Moussa Faki Mahamat encourage vivement "tous les acteurs politiques et de la société civile à s'engager dans un processus électoral transparent, pacifique, respectueux des principes de l'État de droit et des traditions démocratiques sénégalaises". L'Union africaine annonce qu'elle : "déploiera une mission d'observation à la hauteur des enjeux pour assurer un suivi attentif du déroulement des élections". Le Président de la commission appelle "les composants de la communauté internationale à exprimer son soutien et sa solidarité envers le Sénégal, encourageant ainsi le succès des élections libres et transparentes dans le pays".