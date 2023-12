Élection 2024 : Moustapha Guirassy se range derrière Ousmane Sonko

"Pour la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'unité nationale en vue d'un Sénégal meilleur", le Bureau Politique du Sénégal En Tête (S.E.T), mouvement de Moustapha Guirassy, soutient la candidature de Ousmane Sonko. Moustapha Guirassy et ses camarades ont décidé d’investir officiellement Ousmane Sonko candidat à l’élection présidentielle de 2024. "Fort de la légalité et de la légitimité que confèrent les récentes décisions de l’institution judiciaire ; fort des convictions premières relatives aux valeurs et à l’espoir que Ousmane Sonko incarne. Fort de la vision commune que nous avons du projet politique de transformation de notre pays, nous n’avons dès lors d’autre choix que d’appuyer la candidature de Ousmane Sonko à travers la coalition SONKO 2024 car cette candidature relève avant tout d’une demande du peuple Sénégalais", lit-on dans un communiqué du Bureau Politique du S.E.T.