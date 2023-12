Élargi de prison, Oustaz Oumar Sall promet un festin somptueux: "dinaniou raye naak noce"

Tout juste après sa libération hier nuit, Oustaz Oumar Sall a remercié ses soutiens, l'administration pénitentiaire et ses avocats. Le prêcheur a rendu hommage à la justice sénégalaise, suite à sa condamnation à six mois de prison avec sursis. Le maître coranique est revenu largement sur son séjour carcéral. M.Sall a précisé que personne ne peut l'intimider et qu'il va continuer à donner son point de vue. "J'étais prêt à être l'agneau du sacrifice dans cette affaire. Mes avocats m'ont soutenu parce que j'ai subi une injustice. Mais personne ne peut nous empêcher de parler", avertit-il dans une vidéo visionnée par Seneweb. A la surprise générale, Oumar Sall a annoncé avoir immolé un bœuf ce samedi pour organiser un festin somptueux.