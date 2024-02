El Malick Ndiaye sort du silence, après l’annonce d’une libération probable de Sonko

Dans les cercles du parti Pastef, la possible libération d’Ousmane Sonko par le biais d’une loi d’amnistie ne suscite pas d’euphorie Au contraire, les proches du leader maintiennent leur focalisation sur la lutte contre le report de l’élection présidentielle, gardant une confiance intacte en Ousmane Sonko. El Malick Ndiaye, membre de la communication du Pastef, souligne l’importance de rester concentrés sur le combat politique en cours. « Focus sur le combat contre le report et gardons intacte notre confiance au président Ousmane SONKO. Seul le projet et ses enjeux ont été sa boussole depuis toujours », écrit-il sur Facebook. Cette déclaration réaffirme la détermination du parti Pastef à poursuivre son objectif malgré les développements concernant la situation légale de son leader. Alors que la possibilité d’une libération de Sonko pourrait sembler être un soulagement pour certains, le parti Pastef reste résolu à maintenir la pression sur les enjeux politiques actuels.