El Malick Ndiaye : « Nous les patriotes sommes incassables, unis et indivisibles »

El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de Pastef est formel : Ousmane Sonko est leur seul et unique candidat pour l’élection présidentielle de 2024. « Nous les patriotes sommes incassables, unis et indivisibles ! Non seulement le président Ousmane Sonko est notre seul et unique candidat, mais dans les jours à venir, vous verrez notre détermination à porter, plus que jamais, sa candidature ! », déclare El Malick Ndiaye. 2024, c’est maintenant ! Pour le moment, focus sur l’exigence de sa libération et de celle des centaines de prisonniers politiques », ajoute-t-il.