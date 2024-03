El Malick Ndiaye : « Amadou Ba, nous attendons votre déclaration de patrimoine »

À peine sorti de prison, Ousmane Sonko a réveillé un débat, celui de la fortune du candidat de Benno Bokk Yaakaar. Depuis lors, les militants du Pastef font pression afin que l’ancien directeur général des impôts et domaines apporte des explications. À l'image du communiqué du candidat Bassirou Diomaye Faye qui annonce qu'il fera sa déclaration de patrimoine en début de semaine. Il a profité de cette note pour inviter l’ensemble des candidats, et plus particulièrement Amadou Ba, à en faire de même. Une invitation appuyée par le porte-parole du candidat. « Vous ne pouvez pas être taxé de fonctionnaire milliardaire et vouloir qu'on vous confie nos maigres 7 000 milliards de budget. Monsieur Amadou Ba, candidat de la continuité qui peine à convaincre les siens, nous attendons impatiemment votre déclaration de patrimoine », a écrit El Malick Ndiaye