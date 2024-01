El Hadj Diouf Confiant : Les Lions de la Téranga Déterminés à Conquérir la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

El Hadj Diouf, ancienne gloire sénégalaise, affirme que les Lions de la Téranga sont déterminés à remporter leur deuxième Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, alors que les champions en titre débutent leur tournoi contre la Gambie lundi prochain. Ayant remporté la dernière édition, la première de son histoire, le Sénégal est considéré comme l’un des favoris majeurs pour la CAN 2023. Dotés d’un contingent de stars évoluant principalement dans les grands championnats européens, les Lions de la Téranga ont les atouts nécessaires pour prétendre conserver leur titre, selon l’ancien international sénégalais, El Hadj Diouf, conseiller du sélectionneur Aliou Cissé. « Ce n’est pas une charge d’être attendu, je crois d’ailleurs que c’est une bonne pression. On a la meilleure équipe », a déclaré l’ex-attaquant du RC Lens à wiwsport. « On sait qu’on est l’équipe à battre, mais avant de nous passer dessus, il faut se réveiller très tôt. Nous avons beaucoup appris de nos erreurs pour essayer de garder notre titre et je crois que c’est une bonne pression. Pour nous, c’est une pression positive qu’on va transférer à ces joueurs et qu’ils vont transférer à leur tour aux supporters. On a tout ce qu’il faut pour faire ce que les Anglais appellent ‘back to back’. » Alors que certaines équipes, notamment maghrébines, expriment des préoccupations concernant le climat chaud de la CAN en Côte d’Ivoire, avec des températures pouvant atteindre 36 degrés à l’ombre, l’ex-attaquant reste confiant pour ses compatriotes. « Je ne pense pas que nous nous cacherons derrière quelque raison que ce soit aujourd’hui, parce qu’il fait très chaud pour tout le monde », a-t-il souligné. « Nous sommes les tenants du titre, et pour cette compétition de telle ampleur, il faut être prêt. Je ne peux donc parler que de football. Quand on regarde ces joueurs, ils sont tous fiers. Il faut être confiant, avoir la confiance de dire qu’on a la meilleure équipe. Je connais les joueurs, je joue avec eux tous les jours à l’entraînement et je crois qu’ils sont déterminés à redevenir champions d’Afrique. » Quant au match contre le Cameroun le 19 janvier prochain, El Hadj Diouf ne sous-estime pas l’adversaire, mais affirme que le Sénégal représente actuellement la meilleure équipe d’Afrique. « C’est un match de football et il restera ainsi pour toujours. C’est le Cameroun et on le respecte, mais aujourd’hui je vous l’ai dit, les stars actuelles, la meilleure équipe d’Afrique en ce moment, c’est le Sénégal, et nous représentons le Sénégal et l’Afrique. Et nous ferons plaisir aux Africains », a-t-il averti. Le message est clair.