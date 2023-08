Effondrement d’une grue sur un immeuble à Ouakam : l’enquête désigne un coupable

L’enquête sur l’affaissement d’une grue sur un immeuble à Ouakam accable la société Eiffage. Le 21 aout 2023, vers 14 heures, une grue de l’entreprise Eiffage, chargée de la construction de l’hôpital de Ouakam, s’est effondrée sur un bâtiment à Ouakam vers le monument de la renaissance. La grue s’est affaissée suite au détachement du socle de sa fondation au sol. En effet, d’après les informations de Libération, après installation de la flèche et au moment de poser le contrepoids, le solde de la fondation de la grue s’est détaché entrainant la chute de ladite flèche sur laquelle se trouvaient deux monteurs sur un immeuble R+4 situé à proximité. En clair, la chute serait causée par une mauvais calcul de la fondation entre autres. Les cause de l’accident connus Cinq blessés ont été dénombrés dont les deux monteurs et trois résidents de l’immeuble. Par ailleurs, des dégâts matériels très importants ont été relevés sur les balcons de l’immeuble et le rez-de-chaussée. Selon les informations, l’enquête accable Eiffage et une procédure a été ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui. Les occupants de l’immeuble impacté ont été relogés pour 3 jours et aux frais d’Eiffage à l’hôtel La Corniche. Eiffage s’est aussi engager à louer des appartements meublés au profit des familles impactées à l’issue des 3 jours d’hôtel.