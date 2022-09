Effondrement d’une dalle : Le Procureur de Kaolack s'autosaisit

Le bilan de l’effondrement d’une dalle R+1 au quartier Touba Ndorong de Kaolack, est passé de deux à quatre morts. Selon Rfm, le propriétaire de la maison et une de ses épouses figurent parmi les victimes. Douze blessés dont deux graves sont actuellement pris en charge. Après ce drame, une enquête a été ouverte sur instruction du procureur de Kaolack. Des investigations sont actuellement menées par le commissariat de police de Ndorong et la direction de la surveillance et du contrôle de la l’occupation des sols (DSCOS). Des pistes sérieuses sont explorées par la justice.