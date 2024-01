Effondrement d'un immeuble à Khar Yalla : Le PM Amadou Ba invite à redoubler de vigilance dans le respect des normes de construction

Le Premier ministre Amadou Ba exprime sa profonde tristesse et sa solidarité, à la suite de l'effondrement d'un immeuble à Khar Yalla. "Je tiens à exprimer toute ma tristesse et ma solidarité face à la terrible nouvelle de l'effondrement de l'immeuble à Khar Yall. Mes pensées et prières vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles. Cet accident tragique est un rappel à redoubler de vigilance pour le respect des normes de construction, afin de préserver la sécurité des citoyens", a tweeté le PM.