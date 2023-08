Effondrement d'un bâtiment à Rufisque : La Sipres brise le silence

Hier, cinq personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble, à la cité Sipres à Rufisque. Un écroulement qui découle d'une modification du bâtiment en souterrain, alors que la construction date de 2015. Réagissant, Anna Dia Ba dégage toute responsabilité de la Sipres sur le drame. En effet, la patronne de la Sipres précise que toutes les normes ont été respectées durant la construction, et que ce sont les acquéreurs qui procèdent à des modifications sans au préalable prendre l'avis technique de la société. « J'ai appris avec beaucoup de consternation le drame survenu hier dans la villa 191 du lotissement d'Al Azhar que nous avons livré depuis le 29 juin 2015. Nous n'étions pas au courant de ces travaux entrepris par le propriétaire. Traditionnellement, nos clients se rapprochent de nous quand ils veulent faire des modifications dans leurs villas et nous leur donnons les plans de béton armé visés par le bureau de contrôle. Mais là, nous sommes très, très surpris par les photos qu'on a vues sur les travaux entrepris tout autour de l'édifice principal. Nous ne comprenons pas », explique Anna Dia Ba sur RFM. Dans la foulée, elle se pose plusieurs questions avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. « Je me demande si le propriétaire s'est entouré des compétences d'un architecte et d'un bureau de contrôle. Est-ce que l'immeuble qui était contigu, en cours de construction sur l’assiette de la villa, avait été autorisé ? Vraiment, nous ne comprenons pas comment tout cela est arrivé. Nous réitérons nos condoléances aux familles éplorées ».