Effondrement d’un bâtiment à Khar Yalla : l’Association des locataires du Sénégal demande à l’Etat de "prêter attention aux immeubles menaçant ruines"

« Suite à l'effondrement d'un immeuble à Khar Yalla ayant occasionné la mort d'une femme- nous n'avons pas encore le bilan réel-, l'Association Libre des locataires du Sénégal exprime sa compassion aux familles des victimes, prie pour le repos de l'âme de la disparue et le prompt rétablissement des blessés », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik. Par la même occasion, l'Association Libre des locataires du Sénégal (ALLO) lance un appel pressant à l'État afin qu'il « prête attention aux immeubles menaçant ruines, et procède sans plus tarder à un recensement de tous les dangers auxquels sont exposés les locataires. Hier, c'était au marché Gueule-Tapée, aujourd'hui, c'est à Khar Yalla, demain personne ne sait où s'effondrera un autre immeuble ». D’après Felix Mboup, président de ladite association, le « moment est venu de prendre à bras-le-corps la lancinante question du loyer au Sénégal, en mettant davantage l'accent sur le contrôle afin que les bailleurs respectent les normes sécuritaires devant accompagner la mise sous location des locaux ». Selon lui, nous « sommes le seul pays au monde où dans des immeubles de trois, quatre étages, on ne met ni extincteur, ni vigile, ni surpresseur d’eau. Le locataire est entre le marteau des agences immobilières pour la plupart irrégulières et l'enclume des bailleurs ». Pour cette élection locale (présidentielle, Ndlr) ALLO interpelle les « différents candidats pour qu'ils se prononcent sur la question du loyer et proposent des mesures urgentes afin que les locataires puissent pousser un ouf de soulagement ». L'Association libre des locataires exige la « délivrance sans délai de son récépissé d'autant plus que toute la procédure légale a été respectée tout au long du processus de légalisation ».