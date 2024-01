Effondrement Immeuble Liberté 6 : 23 victimes dont 3 corps sans vie… (Pompiers)

L’effondrement d’un immeuble de 3 étages s’est produit aux environs du rond Point Liberté 6, dans la nuit du lundi au mardi 30 janvier 2024. Les sapeurs Pompiers livrent un bilan provisoire. Au total, 21 victimes ont été dénombrées dont un corps sans vie, une personne traitée sur place, et le reste évacué vers des structures sanitaires de la capitale dakaroise, selon Martial Ndione, commandant du groupement d’incendie et de secours n°1 de la région de Dakar. Entre temps, le bilan a évolué, il y a trois corps sans vie dénombrés… On est sans nouvelle de quatre personnes, et les engins de chantiers sont mis à contribution afin de passer au peigne-fin les débris, a t-il poursuivi Pour les causes de l’effondrement de l’immeuble, l’enquête va s’en charger, selon le soldat du feu. Entre autres, l’accès au lieu du sinistre a été difficile , et il a fallu utiliser le site de la SDE permettant aux engins de faire les opérations de déblais.