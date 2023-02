Education : Tout savoir sur les élections de représentativité syndicale… La bataille est lancée

Les élections générales et sectorielles du segment de l’enseignement se tiendront du 6 au 13 mars prochain. L’annonce a été faite par le ministre du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Une trentaine de syndicats dans le secteur de l’éducation seront en lice dans cette compétition. Cette année, des changements ont été apportés pour faciliter les votes à tous les acteurs. Pour ces élections-ci, le vote sera électronique. Contrairement au vote passé, l’avantage ici est d’utiliser le mot de passe initial sur Mirador. Tous les enseignants fonctionnaires, décisionnaires et contractuels sont électeurs, renseignent nos sources. L’objectif visé par tous les syndicats qui sont en lice, est d’obtenir le seuil de 10 %. Cela veut dire que tout syndicat qui aura atteint ce taux est considéré comme représentatif et participera pendant 5 ans, à toutes les instances de prise de décisions où les acteurs et partenaires de l’Ecole sont conviés : séances de négociations, commissions de mutation du personnel, entre autres. Document