Education : « Le Sénégal compte 269 559 étudiants et 2 403 enseignants-chercheurs » (ministre)

Moussa Baldé a révélé que le nombre d’étudiants est de 269 559 répartis entre les établissements d’enseignement supérieurs publics et privés et 2403 enseignants-chercheurs. Il a également précisé que notre pays compte aujourd’hui 8 universités publiques, 5 ISEP et une école d’ingénieurs à savoir l’École Polytechnique de Thiès (EPT). Le ministre a précisé que le nombre d’étudiants pour 1000 habitants est passé de 1.420 à 1.521 entre 2021 et 2022. S’agissant du taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur, il est passé de 14 % en 2021 à 16 % en 2022. « Les étudiants sont majoritairement dans les établissements d’enseignement supérieur ( EES) publics, où ils constituent une population de 186 514, soit 69 % de l’effectif total », a souligné le Ministre de l’Enseignement supérieur.