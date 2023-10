Eden Hazard met fin à sa carrière de footballeur

Clap de fin pour Eden Hazard. L'attaquant belge (32 ans) annonce sur son compte Instagram qu'il met officiellement un terme à sa carrière professionnelle. Il était libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'issue de la saison dernière. « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment, indique l'ancien joueur de Lille, Chelsea et du Real Madrid. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. (...) Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains », a-t-il écrit sur son compte Instagram