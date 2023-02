Échec de la livraison de deux Airbus 220-300: Air Sénégal renonce à piloter l’A220-300

Selon le site Italia vola, la compagnie Air Sénégal a annulé le contrat qui prévoyait la fourniture de cinq avions Airbus. La raison inclut l’échec de la livraison de deux Airbus A220-300 en décembre et aux mauvaises performances des moteurs Pratt & Whitney (Pw1100). Air Sénégal aurait misé sur Embraer E195-E2, un autre appareil qui souffre du même problème. Deux ans après la signature du contrat de livraison de 5 appareils A220 avec la société Macquarie AirFinance, Air Sénégal vient d’annuler définitivement ce contrat. Selon le site Italia vola, l’annonce a été faite par le directeur marketing et commercial de la compagnie sénégalaise, Éric Iba Gueye, lors de sa visite à Milan. Parmi les raisons qui ont poussé Air Sénégal à résilier le protocole, on peut noter l’échec de la livraison de deux Airbus A220-300 en décembre dernier et l’immobilisation au sol du premier avion livré depuis la mi-novembre, cumulée aux mauvaises performances des moteurs Pratt & Whitney (Pw 1100). Airbus, loueur dans le contrat, a également décidé de ne plus accepter ce genre de moteurs supplémentaires équipant ses avions, après qu’un nombre supérieur à la normale d’arrêts en vol et de décollages interrompus ont été signalés sur des avions utilisant les derniers moteurs aux normes de construction. Pratt & Whitney prétend avoir résolu ce problème, cependant, il ne parvient pas à effectuer des modifications sur les avions de type A220, A320neo et E2 d’Embraer et les « contraintes de fiabilité du PW1000 pourraient durer toute l’année », prévient PDG de Raytheon Technologies, Gregory Hayes. Air Sénégal, précise Éric Iba Gueye, « est à la recherche d’un autre type d’avion pour remplacer l’A220-300 ». Les yeux sont tournés vers l’Embraer E195-E2, concurrent direct de l’A220. Cependant, il ressort que Embraer E195-E2, connaît également la même difficulté.