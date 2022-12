Eau et assainissement : Les ambitions de l’Etat pour 2023

En 2023, l’Etat du Sénégal va lancer le projet d’exploitation des eaux de surface du bassin de Nanija Bolong, dans le Département de Koungheul. Soit 46 millions de m3 par an, pour mettre en valeur 12.000 hectares et arrêter l’avancée des eaux salées. Le président Macky Sall en a fait l’annonce pendant son traditionnel discours de fin d’année. Macky Sall annonce d’ailleurs qu'un financement de 156 milliards FCFA sera également mobilisé pour la première phase de l’ambitieux projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo (le preferlo), qui consiste à transférer 680 millions m3 par an du lac de Guiers vers la zone du Ferlo, sur un linéaire de 214 km, entre Keur Momar Sarr et Ranérou. «Le preferlo contribuera de façon substantielle à la souveraineté alimentaire de notre pays en mettant en valeur tout le potentiel d’agriculture et d’élevage du terroir ».



Par ailleurs, le Chef de l’Etat compte renforcer la politique des branchements sociaux pour soutenir les couches vulnérables en milieu urbain et rural. « L’eau est un minimum vital, je tiens particulièrement à ce que chaque famille, quelle que soit la modestie de ses moyens, puisse accéder à l’eau potable ».



Coté assainissement, il projette la finalisation des travaux de renforcement des capacités de la station de Cambérène, le lancement du projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann, pour régler une vieille préoccupation des communes de Hann, Fann-Point E-Amitié, Grand-Dakar, Biscuiterie, Mermoz-Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Dieupeul-Derklé, Grand Yoff et des HLM. A ces projets s’ajoute la poursuite du Programme d’assainissement des villes de Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Tambacounda, Saint-Louis, Tivaouane et Touba.



Revenant sur les réalisations dans le secteur, il a noté que cette année, une vieille doléance a été satisfaite avec la réalisation du Projet d’alimentation en eau potable des îles de la Basse/Casamance. De même, les travaux de la première phase de l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles ont démarré. Il ajoute que ce chantier sera suivi par celui du dessalement d’eau de mer sur la Grande Côte, pour 300.000 m3 par jour, extensibles à 400.000 m3, afin de couvrir les besoins de Dakar, Thiès et Mbour.