[EXCLUSIF] Sextape des élèves de Sacré-Coeur: Le diffuseur et un acteur arrêtés par la DSC

La fuite d'une vidéo montrant des élèves d'un établissement de Sacré-Coeur, dans une posture indécente, continue de susciter une indignation générale. Face à ce tollé, le procureur de la République s'est autosaisi de ce dossier avant de confier l'enquête à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) de la Police nationale.

Des têtes ont commencé à tomber suite à la sextape impliquant des élèves du Collège Sacré-Coeur. Agissant sur instruction du parquet, les hommes du commissaire Aly Kandé ont arrêté, ce lundi, deux mis en cause.

Il s'agit de l'élève en classe de troisième qui avait filmé puis diffusé la vidéo montrant la scène indécente et son camarade qui subissait la séance de fellation de la part d’une jeune fille .

Deux élèves placés en garde à vue

Le premier nommé est placé en garde à vue pour collecte et diffusion de données à caractère pornographique [...] ainsi que l'acteur principal de la sextape, pour outrage public à la pudeur [...] .

Le diffuseur de la vidéo et l'acteur principal passent aux aveux

Ces deux adolescents en classe de troisième, âgés d'une quinzaine d'années, ont reconnu les faits lors de leur interrogatoire.

Ils vont passer la nuit dans les locaux de la Division spéciale de cybercriminalité ( DSC). L'enquête suit son cours !

Pour rappel, sur la vidéo, une adolescente quasiment nue fait une fellation à son ami pendant qu'un autre garçon filmait la scène. Dans ladite vidéo, on peut également voir la présence d'autres garçons dans la même pièce. La jeune fille en question a été renvoyée de l'école depuis lors. La scène s'est passée l'année dernière à la fin de l'année scolaire.