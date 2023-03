[ EXCLUSIF] Le journaliste Papis Diaw de la Tfm arrêté

Le journaliste Papis Diaw de la Tfm arrêté Sale temps pour Papis Diaw ! Le journaliste de la Tfm est actuellement en garde à vue pour conduite en état d’ébriété, blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui, selon les informations exclusives de Seneweb. Mouhamadou Diaw a été arrêté hier vers 23h par les policiers du commissariat de Jaxaay. Détails ! Le célèbre journaliste Mouhamadou Papis Diaw est entre les mains de la police depuis hier à 23h. Cet employé du Groupe Futurs Médias ( GFM) est impliqué dans une rocambolesque affaire. En état d'ébriété très avancé, le susnommé conduit son véhicule. Mais il a terminé sa course sur les 02 voies de Keur Massar. Papis Diaw y a heurté un véhicule de M.F. Ce chauffeur a perdu connaissance suite à l'accident selon des informations exclusives de Seneweb. Informés des faits, les limiers du commissariat de Jaxaay se sont déployés aussitôt sur les lieux indiqués. Après le constat effectué par les hommes du commissaire Thioub, la victime ayant perdu connaissance, a été évacuée dans une structure sanitaire par les sapeurs-pompiers. Les policiers de Jaxaay ont procédé à l'interpellation du journaliste Mouhamadou Papis Diaw, qui était ivre au moment des faits. La fouille minutieuse effectuée sur son véhicule a permis aux limiers de saisir des cannettes de boissons alcoolisées. L’ancien journaliste de Walf a été placé en garde à vue hier nuit pour conduite en état d’ébriété, blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui. Au mois de décembre dernier, Papis Diaw a été déféré par la police de Jaxaay pour les mêmes faits Ce célèbre journaliste n'en est pas à son coup d'essai . En effet, il a été arrêté puis déféré au courant du mois de décembre dernier pour les mêmes faits. Papis Diaw à bord de son véhicule en compagnie de son épouse, avait heurté le panneau d’affichage d’un restaurant, puis un scooter et une dame en état de grossesse. Mais il avait appuyé sur son accélérateur pour rallier son domicile. Le fugitif a été traqué par des conducteurs de moto jusqu'à chez lui. Il avait été, ensuite, arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Jaxaay. Selon des sources de Seneweb, l’alcootest effectué 10 heures après les faits a été positif avec un taux de 0,22 grammes. La dame enceinte disposait d’un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Au terme de l'enquête diligentée au mois de décembre dernier, Papis Diaw avait été présenté au procureur. Mais il aurait été libéré au niveau du parquet. Ce qui ne l’a pas empêché de récidiver hier nuit.