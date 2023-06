ERRATUM - Banque : les opérations concentrées «à titre temporaire» au niveau des sièges

Dans une précédente publication, nous avons annoncé par erreur la «fermeture «jusqu’à nouvel ordre» des banques au Sénégal. Il s’agissait d’une lecture erronée d’un communiqué de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEF) parvenu à notre rédaction.

Celle-ci faisait part de la fermeture «à titre conservatoire et temporaire» de son «réseau d’agences» et de la concentration de «toutes (leurs) opérations au niveau de (leurs) sièges et des agences sécurisées». L’APBEF réagissait ainsi au saccage de ses agences de proximité lors des manifestations meurtrières qui ont secoué le pays ces derniers jours.