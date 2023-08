ENERGIE: Les tarifs sur le compteur Woyofal n’ont pas varié, selon la Senelec

Les tarifs de l’électricité pour les usagers des compteurs Woyofal sont restés les mêmes depuis le 1er janvier 2023, malgré les complaintes d’une partie de la clientèle, a soutenu Tabara Ndoye, la directrice commerciale de la Senelec, jeudi, à Dakar, tout en reconnaissant que les prix de l’énergie électrique en vigueur au Sénégal sont parmi les plus élevés en Afrique de l’Ouest. « Les tarifs appliqués en ce moment sont issus de la décision 2022-54 de la Commission de régulation du secteur de l’énergie du 30 décembre 2022 », a-t-elle dit lors d’un atelier de la Senelec sur les tarifs de l’électricité prépayée. La Société nationale d’électricité du Sénégal applique encore les tarifs fixés par ladite commission de régulation, lesquels sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023, a insisté Mme Ndoye.« La Senelec n’a pas la possibilité de fixer les tarifs sans l’aval du régulateur », a-t-elle argué. Depuis plusieurs semaines, les 107 kilowattheures livrés aux abonnés pour 10.000 francs CFA, par exemple, ont été réduits à 89 kilowattheures, ce dont se plaignent les usagers des compteurs Woyofal de la société de distribution d’électricité. Les prix de l’électricité pourraient baisser au Sénégal, lorsque le pays va entamer l’exploitation de ses ressources de gaz et de pétrole, espère Tabara Ndoye. « La baisse du coût de la production, avec l’avènement du gaz et du pétrole, pourrait entraîner une diminution du prix de vente de l’électricité », a-t-elle dit. Mme Ndoye reconnaît que les tarifs de l’électricité en vigueur au Sénégal sont parmi les plus chers en Afrique de l’Ouest. « Je peux vous dire que ce sont les tarifs les plus chers de la sous-région ouest-africaine, actuellement. Nous en sommes conscients », a-t-elle avoué. La cherté de l’électricité est une conséquence de celle du fuel lourd qu’utilise la Senelec pour la production de son énergie électrique, a expliqué Mme Ndoye. Selon elle, la Senelec a 1.634.396 clients Woyofal. Ces abonnés constituent la tranche sociale de la clientèle, c’est-à-dire les clients dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 250 kilowattheures, a expliqué la directrice commerciale de la société de distribution d’électricité. Selon son responsable chargé de l’innovation, Fréderic Bassène, la Senelec a reçu à la fin de juillet 34.099 réclamations, dont les plus importantes sont relatives à des compteurs bloqués ou à des renseignements sur le compteur Woyofal. Avec APS