ECONOMIE : Plus de 228 milliards investis à Kédougou entre 2014-2023 (Macky Sall)

L’Etat a investi plus de 228 milliards dans la région de Kédougou entre 2014- 2023, a indiqué, lundi, le président de la République Macky Sall. »Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le volume d’investissements de l’Etat déjà réalisés dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s’élève à 228.835.708. 343 FCFA et cela correspond à un niveau d’exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux’’, a-t-il déclaré à l’ouverture d’un conseil conseil présidentiel consacré au développement de la région. Selon le chef de l’Etat qui vient d’entamer ce lundi une tournée économique dans plusieurs régions, »il convient signaler qu’un montant de 195. 116 793. 954 FCFA a été globalement investi dans l’Axe 1 du PSE (Transformation structurelle de l’économie et croissance), soit un taux d’exécution de 219,2% par rapport aux engagements de l’Etat sur cet axe’’. Macky Sall a fait état d’un taux d’exécution de 47,5% sur l’Axe 2 consacré au capital humain, »Protection sociale et développement durable » avec un volume d’investissement de 46. 625. 799 FCFA. Il a ajouté que l’Axe 3 consacré à la »Gouvernance, Institutions, Paix et sécurité » a bénéficié d’un investissement global de 2 668 088 194 FCFA, soit un taux d’exécution de 44,3% par rapport aux engagements y relatifs. Pour Macky Sall, ces statistiques confirment que l’Etat du Sénégal a principalement investi sur la réalisation d’infrastructures de désenclavement dans la région de Kédougou. Le président de la République a cité entre autres la réhabilitation de la route Kédougou-Salémata, la construction du pont de Fongolimbi et d’autres réalisations dans le cadre du PROMOVILLES, avec dit-il ‘’la réhabilitation de la voirie dans les chefs-lieux de département’’.