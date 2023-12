Dysfonctionnements notés sur la chaloupe Dakar-Gorée : les parents des élèves de Mariama Ba retiennent leurs enfants à la maison

De nombreux dysfonctionnements ont été constatés ces derniers temps sur la chaloupe Coumba Castel qui assure la liaison Dakar-Gorée. Vu les pannes récurrentes de la Chaloupe, les parents des élèves du lycée d’excellence Mariama Ba (MEMBA) qui craignent le pire, ont décidé de retenir leurs progénitures à la maison. « Nous ne voulons pas d’un second LE JOOLA Bis», ont-ils lancé. Des dysfonctionnements qui ont occasionné des pertes de temps d'apprentissage, la sortie, en urgence et en catastrophe, des filles de la Maison d’Education Mariama Ba (MEMBA) ainsi que l'annulation des cours de renforcement programmés le vendredi-samedi-dimanche. Seneweb renseigne qu’en raison du « silence » du gouvernement du Sénégal face à cette situation qui perdure depuis un certain nombre, Ainsi, les parents d'élèves ont décidé que les filles ne prennent pas la Chaloupe pour la traversée ce lundi 18 décembre, afin d'alerter les autorités. Pour des raisons de sécurité, ils retiennent les filles en terre ferme, jusqu'à ce qu'une solution pérenne soit trouvée. « Les parents d'élèves ont décidé de retenir leurs filles. Elles ne prendront pas la chaloupe aujourd'hui » renseigne Magatte Sy, président APE/ MEMBA. Par le biais de leur président, rapporte la même source, ces parents d'élèves dans le désarroi “demandent aux autorités du Ministère de l'Éducation nationale d'assurer la continuité éducative de leurs enfants de façon transitoire”. Ils interpellent les autorités étatiques afin de trouver une solution pérenne à cette situation à travers, l'utilisation de tous les moyens de l'Etat y compris ceux des Forces armées pour assurer la transition et l'acquisition de nouvelles chaloupes avant que l'irréparable ne se produise. “Nous ne voulons pas de réparation de la chaloupe. Nous exigeons de nouvelles chaloupes bonnes”, martèle Maguette Sy.