Droits Tv du Mondial : E-Media obtient gain de cause auprès de la commission de la concurrence de l’UEMOA

À quelques encablures de la Coupe du monde de football, qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, le groupe E-Media Invest a obtenu gain de cause auprès de la commission de la concurrence de l’UEMOA. La commission vient de déclarer officiellement la requête de Emedia Invest recevable pour pratiques anticoncurrentielles de la RTS, New World et de l'État du Sénégal. Le fond de l’affaire reste à être étudié, mais dans la forme Emedia gagne sur la procédure. De graves perturbations sur la question des droits TV risquent de mettre mal à l'aise la FIFA.