Drame de Ouakam : La vérité sur l'origine du naufrage ...

Contrairement à l’information qui circule, la pirogue qui a échoué ce lundi à Ouakam avec notamment 18 corps sans vie n’aurait pas chaviré. Elle aurait été percutée par l’un des trois navires de la Marine nationale, qui l’avait prise en chasse. C’est le vice-président du quai de pêche de Ouakam, Daouda Ndiaye, qui donne l’information dans les colonnes de L’Observateur. Ce dernier dit la tenir de deux rescapés de l’embarcation qui se rendait en Espagne; l’un vient de Touba et avait déboursé 500 000 francs CFA pour le voyage et l’autre est originaire de Mboro et avait payé 400 000 francs CFA. «Ils ont dit qu’ils étaient environ 50 personnes à bord, rapporte Daouda Ndiaye. Ils m’ont révélé que trois navires de la Marine nationale les ont pris en chasse. Dans le feu de l’action, l’un des bateaux a percuté leur pirogue. Le capitaine a manœuvré pour accoster à la plage, mais la pirogue s’est coincée entre les rochers. Avec la marée haute, la pirogue a atteint la plage, mais elle n’a pas chaviré.» Le vice-président du quai de pêche de Ouakam d’ajouter : «D’ailleurs, les bouteilles remplies d’essence et d’autres affaires étaient encore à bord. Je fais partie de ceux qui ont aidé les gendarmes à faire descendre les bagages. En réalité la pirogue n’a pas chaviré.»