Drame de Louga : Les condoléances d'Amadou Mame Diop

Une terrible tragédie s'est abattue sur la région de Louga ce mercredi. Un accident de la route a causé la mort de 24 personnes. La nation sénégalaise pleure la perte de vies humaines dans cette catastrophe routière. Le Président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais suite à cette tragédie sans précédent. Amadou Mame Diop a également tenu à adresser "ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, dont certains luttent actuellement pour leur survie dans les hôpitaux locaux". Il a exprimé "sa compassion envers toutes les familles touchées". Le Président de l'Assemblée nationale a, par ailleurs, salué "la réponse rapide des services de secours qui se sont mobilisés sur les lieux de l'accident, travaillant sans relâche pour porter secours aux victimes et évacuer les blessés vers les structures médicales appropriées". En outre, Amadou Mame Diop a tenu à reconnaître "les mesures prises en urgence par le Président de la République, Macky Sall, suite à cette tragédie". Outre ses condoléances pour l'accident de bus, le Président Amadou Mame Diop a également exprimé "sa tristesse face à la récente disparition de jeunes migrants". Il a saisi cette occasion pour appeler la jeunesse sénégalaise à faire preuve de responsabilité en renonçant à des pratiques « sans lendemain et pleines de risques ».