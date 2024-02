Drame de Khar Yalla : 4 arrestations dont le propriétaire de l’immeuble

L’enquête ouverte par le commissaire de Grand-Yoff suite à l’affaissement mortel d’un immeuble R+3 au quartier Khar Yallah avance à grands pas. Le dernier bilan fait état de 7 morts et 12 blessés. Libération annonce quatre arrestations. Il s’agit, détaille le journal, de B. Diagne, le propriétaire de l’immeuble, qui a été placé en garde à vue avant hier jeudi. F. Sarr, responsable à l’agence immobilière Hortala en charge de la gestion de l’immeuble, a été aussi arrêté avant l’interpellation du chef Macon I. Cissokho, le même jour. L’architecte du chantier de réfection de l’immeuble, I. Sène, quatrième mis en cause, a été arrêté hier vendredi. Ils sont tous poursuivis pour homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui et construction sans autorisation administration, souligne la source.