Drame de Fass Boye : 6 survivants perdent la vie

Il faut maintenant compter 32 survivants dans le naufrage de la pirogue de Fass Boye. Selon Iradio, six rescapés sont décédés des sévices de ce voyage. Le bilan s’est alourdi, il passe de 63 à 69 morts. Quarante-cinq personnes étaient à bord de la pirogue après sa localisation. Mais, les secours ont constaté le décès de 7 occupants. Des survivants sont décomptés 4 mineurs âgés entre 12 et 16 ans. L’embarcation a quitté Fass Boye depuis le 10 juillet avec 101 candidats à la migration irrégulière. La pirogue a été repérée, en cette début de semaine, au large des côtes de l’île cap-verdienne de Sal. Elle a dérivé pendant plus d’un mois. Des jeunes de Fass Boye ont exprimé leur colère à la découverte de la pirogue. Ils ont barré la route, brûlé des pneus, et saccagé des infrastructures de la localité.