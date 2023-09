Drame à Kédougou : un « kangkourang » sauvagement poignardé, la maison familiale de son bourreau incendié

Une cérémonie de circoncision au quartier Togoro de Kédougou a viré au drame. Un kankourang (masque traditionnel manding) porté par un jeune a été sauvagement poignardé au cours d’une bataille rangée. L’incident s’est produit dans la nuit du samedi 9 septembre. Selon le journal L’Observateur qui donne l’information, le drame est survenu suite à une bataille d’intimidation entre le groupe du Kankourang et leurs rivaux. La même source rapporte que le Kankourang âgé de 20 ans a fini par rendre l’âme suite à plusieurs coups de couteau. Le meurtrier prétend être son ami de longue date. Très en colère, les amis du défunt mettent en feu la maison familiale du présumé meurtrier. Une enquête est ouverte et les limiers sont aux trousses du tueur et des auteurs de l’incendie.