Drame à Kaolack : Une fille de 17 ans retrouvée nue et sans vie…

Une jeune fille de 17 ans a été retrouvée ce dimanche, entre les villages de DiomKhéle et Peulh dans la commune Dia, arrondissement de Goth, à Kaolack. Le procureur du tribunal de Kaolack, Cheikh Dieng, a ordonné l’acheminement du Corps pour autopsie, et une expertise médicale à Dakar. Selon SudFm, le corps de la fille a été abandonné tout nu en brousse à plus de 100 mètres de la piste. Le corps sans vie était en état de décomposition avancé, a-t-il également ajouté avant de faire savoir que : Les sapeurs pompiers qui étaient déplacés sur les lieux, l’ont récupéré avant de l’acheminer à la morgue du centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niasse de Kaoloack. L’enquête a été confiée à la brigade de recherche qui s’est déplacée pour s’enquérir de la situation.