Dr Yoro Dia sur le Recrutement de 59 universitaires sénégalais en Guinée
L’exil des intellectuels est le symtôme d’une dégénérescence politique et sociale
Samedi 3 Janvier 2026 - 17:53
Dans la même rubrique :
La Russie "exhorte" les Etats-Unis à libérer Maduro - 03/01/2026
OFNAC : Serigne Bassirou Gueye quitte avec le sentiment du devoir accompli et passe le flambeau à une nouvelle ère - 29/12/2025
Setal People - 10/12/2025 - 0 Commentaire
La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle...
Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain
L’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223 et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une...
Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier
Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne,...
Jimmy Cliff s’éteint : la flamme universelle du reggae perd l’un de ses géants
Le monde de la musique vient de perdre l’un de ses piliers : Jimmy Cliff, né James Chambers, est mort ce 24 novembre à 81 ans. Figure majeure du reggae jamaïcain, il laisse derrière lui une empreinte...
Musique / Distinction : Youssou Ndour sacré du Grand Prix Sacem 2025 pour son album "Éclairer le monde"
Revue de presse
Revue de presse - 12/12/2025 - 0 Commentaire
Revue de Presse du 12 Décembre 2025 avec Mantoulaye Thioub Ndoye
Revue de Presse du 10 Décembre 2025 avec Ahmed Aïdara
Revue de Presse du 10 Décembre 2025 avec Mouhamed Ndiaye
Revue de Presse du 10 Décembre 2025 avec Fabrice Nguema
Vie de couple
Vie de couple
Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès
02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
10/05/2021 - 0 Commentaire
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
17/02/2021 - 0 Commentaire
Google+
Partager ce site
Contribution
Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
Radios en ligne
La PRESSE sur Setal