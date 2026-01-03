Dr Yoro Dia sur le Recrutement de 59 universitaires sénégalais en Guinée

Dr Yoro Dia, ancien Ministre a braqué son regard sur le Recrutement de 59 universitaires sénégalais par la Guinée, considérée comme un nouvel Eldorado. Le politologue rappelle que sous Sékou Touré, l’intelligensia guinéenne s’exilait à Dakar. D’après lui, l’exil des intellectuels est le symtôme d’une dégénérescence politique et sociale. Ainsi, retient-il, le Sénégal, l’avant-garde, dégénère aujourd’hui, vers l’arrière garde.