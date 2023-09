Dr Boly Diop : “La circulation du virus de la Covid-19 suit la même tendance que la grippe”

Dr Boly Diop, chef de la division surveillance épidémiologique et riposte vaccinale, constate “une recrudescence” des cas de grippes saisonnières. Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi 2 septembre, il précise que “cette augmentation s’est vue au niveau des différentes régions du Sénégal.” Mais, ajoute-t-il : “Avec notre réseau de surveillance, des prélèvements sont acheminés au laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar.” Il sort de ces analyses, souligne-t-il, “que la grippe circule au niveau de toutes les régions du Sénégal mais plus particulièrement au niveau des régions où il y a une forte densité de la population.” Il s’agit de Dakar, Thiès, Saint Louis et Diourbel, liste-t-il. Pour ne rien arranger, s’inquiète le médecin, “cette grippe survient dans un contexte épidémique de chikungunya mais aussi dans un contexte de circulation du virus de la Covid-19.” D’ailleurs relève-t-il, “par rapport à la circulation de la Covid-19, elle suit la même tendance que le virus de la grippe.” Il poursuit : “Concernant le chikungunya, l’épidémie est en train de prendre de l’ampleur et de sortir de Kédougou. Actuellement, l’épidémie est notée au niveau de quatre districts de santé de la région de Tambacounda”. Toutes ces maladies partagent un ensemble de signes et de symptômes, essentiellement la fièvre suivie de maux de tête ou des céphalées mais aussi des courbatures et des douleurs articulaires, diagnostique le spécialiste.