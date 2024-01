Dr Babacar Diop prêt à soutenir un candidat crédible, ancré dans l'opposition

Les délégués départementaux qui composent la Conférence nationale des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)/Les Gelwaars, se sont retrouvés, ce dimanche 28 janvier 2024, à Thiès. Ils ont statué sur les propositions d’alliance formulées par plusieurs candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain. Pour cette formation politique, l’élection de février 2024 est une belle occasion de tourner la page à une certaine manière de gérer les affaires de la cité. C’est ce qui est ressorti de la rencontre. « L'enjeu de l'élection présidentielle de 2024 est une occasion historique de tourner la page de plusieurs décennies de gouvernance fondées sur la corruption, le détournement des ressources publiques et les dérives autoritaires, et d'ouvrir, par la même occasion, un nouveau cycle de gouvernance porteur d'espoir et de progrès », avancent les délégués. Ils croient qu’il y a « l'impérieuse nécessité de restaurer l'Etat de droit et la démocratie dont la survie est gravement menacée par la volonté manifeste de Macky Sall de faire de l'appareil d'Etat un instrument de répression et de liquidation d'adversaires politiques ». En outre, les délégués ont jeté un regard critique sur le système de parrainage qui ‘’n'a été ni un filtre démocratique, ni un baromètre sérieux pour évaluer la représentativité des candidats, mais plutôt une opportunité pour Macky Sall et son régime d'éliminer de la course à la présidentielle, au moyen d'une odieuse farce électronique, le candidat de FDS-Les Guelwaars, Dr Babacar DIOP et d'autres leaders de l'opposition radicale ». La Conférence nationale de FDS-Les Guelwaars, instance la plus importante du parti après le Congrès, après l’examen des profils des candidats ayant soumis une offre d'alliance au Dr Babacar Diop et à ses camarades, en vue de la présidentielle de 2024, se dit soucieuse de « contribuer activement à la présidentielle de 2024 par une alliance avec un candidat crédible, ancré dans l'opposition et porteur d'une offre programmatique en phase avec nos valeurs et convictions ». Dr Babacar Diop et ses camarades appellent à « l'unité et à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation pour freiner les dérives autoritaires de Macky Sall et garantir la transparence des élections ». Ils exigent la réforme du système de parrainage pour garantir plus de transparence, d'équité et de démocratie dans son application. En définitive, les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)/Les Gelwaars donnent mandat à leur leader, Dr Babacar Diop de poursuivre les discussions déjà entamées pour choisir un candidat de l'opposition capable de garantir une gouvernance démocratique et d'assurer la souveraineté politique, économique et sanitaire à notre pays. Par ailleurs, cette formation est contre toute forme de report du scrutin le 25 février 2024.