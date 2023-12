Dr Babacar Diop : 'Que l'esprit de Noël apporte la sérénité et la prospérité à toutes et à tous'

Le Maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a adressé ses vœux de Noël à la communauté chrétienne. " J' adresse mes vœux les plus sincères à nos sœurs et frères de confession chrétienne», s'est exprimé Dr Babacar Diop. Il a souhaité que la célébration de la nuit de la Nativité soit pour chacun d'entre nous l'occasion de renforcer les liens familiaux, de cultiver la tolérance et la compréhension mutuelle. «La paix et la bienveillance règnent dans chaque foyer et que l'esprit de Noël apporte la sérénité et la prospérité à toutes et à tous", a formulé le Maire de Thiès.