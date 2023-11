Double verdict dans l'affaire Sonko : Mamoudou Ibra Kane appelle à respecter les décisions de justice

En effet, le collectif des avocats du leader de Pastef avait saisi la Cour de la CEDEAO pour qu'elle statue sur la réintégration de leur client sur les listes électorales, après sa radiation à la suite de sa condamnation. Un double verdict tant attendu ce vendredi 19 novembre 2023 par les militants du maire de Ziguinchor, qui ont par ailleurs prévu un grand rassemblement. A cette occasion, le ténor du parti Demain C’est Maintenant, Mamoudou Ibra Kane, appelle au calme et au respect de la loi. « J’invite les parties à respecter les décisions attendues et à s'abstenir de toute violence. Un pays, ça discute. Un pays qui ne discute pas, où on ne discute pas, court à sa perte », a-t-il déclaré sur X (ex-Twitter).